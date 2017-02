Josh Hartnett va deveni tata pentru a doua oara

Vestea a devenit publica dupa ce Tamsin Egerton si Josh Hartnett au fost prezenti la petrecerea oferita de Vanity Fair dupa premiile Oscar.

Cei prezenti au putut observa burtica de gravida a lui Tamsin si i-au felicitat pe cei doi, inclusiv pe retelele de socializare.

Josh Hartnett si Tamsin Egerton formeaza un cuplu din 2012. Cei doi mai au o fetita, care a venit pe lume in 2015.

Pentru Josh se anunta un an foarte bun din punct de vedere cinematografic, el jucand in mai multe filme care vor avea premiera in 2016, printre care „The Long Home”, „The Ottoman Lieutenant” si „Oh Lucy!”.

Foto: Image.net