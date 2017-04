Jim Carrey, greu de recunoscut de catre fani!

Actorul Jim Carrey, in varsta de 55 de ani, a impartasit cu fanii de pe Twitter o imagine in care tine in brate un iepuras.

Fotografia a fost postata cu ocazia Pastelui si toata lumea a observat noul look al actorului, care acum are barba lunga, bogata si alba.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) April 15, 2017