Faptul ca Jennifer Lopez are un nou iubit a fost confirmat si de surse din anturajul vedetei.

Cine este insa noul ei iubit? Este vorba de Alex Rodriguez, un cunoscut jucator de baseball, celebru si pentru numeroasele relatii cu femei celebre, printre care Demi Moore, Kate Hudson, Madonna sau Cameron Diaz.

„Este o relatie foarte, foarte noua”, a declarat o sursa apropiata lui Jennifer, precizand insa ca relatia nu este „deloc serioasa”.

„Nici Jennifer, si nici Alex nu isi doresc o relatie, ci doar vor sa se simta bine”, a adaugat o sursa pentru E!News.

Reprezentantii celor doi au refuzat sa faca vreun comentariu cu privire la aceasta stire.

Se pare ca relatia celor doi a debutat in luna februarie cand Alex a asistat la unul dintre concertele pe care Jennifer le-a sustinut in Las Vegas. Dupa terminarea concertului, cei doi au stat de vorba in backstage, iar la scurt timp dupa au fost vazuti impreuna in Miami.

