Jennifer Lopez si Drake nu mai formeaza un cuplu

O alta sursa sustine insa ca cei doi au luat o scurta pauza cauzata de faptul ca Drake este plecat in turneu in Europa, insa ca acestia isi vor relua relatia imediat dupa.

Jennifer Lopez si Drake si-au inceput relatia in luna decembrie, cand Drake a fost surprins la concertele lui Jennifer Lopez din Las Vegas.

E!News afirma ca acestia au luat o mica pauza, nu pentru ca nu isi doresc sa mai fie impreuna, ci pentru ca ambii au programele foarte incarcate.

Jennifer a inceput o noua serie de concerte in Las Vegas si mai joaca si in filmul „Shades of Blue”, in timp ce Drake este ocupat cu un turneu in Europa prin care isi promoveaza albumul „Views”.



Cei doi nu au declarat nimic in mod oficial, insa Jennifer a postat, saptamana aceasta, o poza pe Instagram care spunea: „Sincronizarea este totul. Daca este predestinat, atunci se va intampla. ”

Desi acestia au fost surprinsi impreuna de Anul Nou, nici relatia nu a fost confirmata de cei doi in mod oficial. Ba chiar se crede ca apropierea dintre ei a fost aranjata pentru a-si promova colaborarea artistica ce urmeaza a fi lansata.

