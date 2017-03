Jennifer Lopez a fost data in judecata

O companie care produce hoverboards (Skateboard electric) a dat-o in judecata pe Jennifer Lopez pentru ca aceasta nu le-a promovat produsele pe conturile sale de Instagram si Twitter.

Jennifer Lopez a semnat in 2015 un contract cu aceasta companie, in care se angaja sa le promoveze produsele pe retelele sale sociale. In schimbul acestei promovari compania a asigurat 42 de hoverboards customizate pentru show-ul pe care Lopez l-a sustinut in Las Vegas, la Planet Hollywood.

Jennifer Lopez a postat pe Twitter in mai 2016 un video in care apar dansatorii ei pe aceste hoverboards, in timp ce ea canta piesa “Love Don’t Cost a Thing”. In postare, Lopez a inclus si un link catre site-ul companiei care acum o da in judecata.

Cu toate acestea, conform contractului, Lopez s-a angajat sa posteze despre aceste hoverboards cel putin o data la trei luni, fie pe contul de Twitter, fie pe cel de Instagram.

Potrivit actelor depuse in acest proces, compania producatoare cere suma de 54.390 dolari, contravaloarea celor 42 hoverboards pe care le-a folosit Lopez in timpul concertelor.

Citeste si:

Posterul oficial al Festivalului de Film de la Cannes 2017 naste controverse

Foto: Instagram