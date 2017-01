Jennifer Aniston vrea sa renunte la rolurile din filme

Jennifer Aniston intentioneaza sa faca o mare schimbare in cariera sa si anume sa renunte la aparitiile in filme in favoarea productiilor TV.

„M-am gandit mult la asta”, a declarat Aniston. „Acolo este de munca. Acolo este calitate. In acest punct al carierei mele vreau sa fac parte din povesti frumoase, cu personaje incitante, dar si sa ma distrez.”

Actrita in varsta de 47 de ani a devenit celebra dupa ce a interpretat rolul lui Rachel Green in serialul „Friends”, care a fost difuzat in perioada 1994-2004.

„Cand ai 20 de ani, a fi departe de casa era o aventura – intalneai lume noua, vedeai locuri noi din tara si din lume”, a declarat Jennifer Aniston.

„Acum vorbim de a vrea sa fii mai aproape de casa si sa te bucuri de moment. Nu mai am timp pentru tipete, regizori nervosi sau comportament neadecvat”, a completat ea.

Aniston a produs pelicula „The Yellow Birds” si interpreteaza si rolul principal din acest film. Ea este mama unui tanar care isi face stagiul militar in timpul razboiului din Irak.

„Este ceva foarte incitant sa faci parte dintr-un proiect, de la nasterea lui pana la finalizare”, a completat vedeta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE