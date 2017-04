INNA si copiii din echipa ei de la Vocea Romaniei Junior lanseaza o piesa si un videoclip

Piesa “Kids in Town”, inregistrata la studioul Global Records, casa de discuri a artistei, are si un videoclip, pe care il poti urmari mai jos.

“Kids in Town” este produsa de David Ciente (“Gimme Gimme”, “Dale Papi”) si compusa de Eric Turner (cunoscut pentru piesa “Written in the Stars” cu Tinie Tempah, “BOP BOP” cu INNA) si Julimar Santos Oliveira Neponuceno (J-Son).

“Sunt recunoscatoare pentru experienta Vocea Romaniei Junior si ma bucur ca am in echipa mea copii atat de frumosi si minunati. Le multumesc pentru incredere si sper ca le-am facut o surpriza placuta cu aceasta piesa. Am simtit ca li se potriveste si exprima spiritul lor de artisti: liberi, creativi, cool, talentati”, a spus INNA.

INNA s-a implicat si in regia acestui videoclip impreuna cu Khaled Mokhtar care a si filmat, a stat pe set alaturi de copii, la studioul G1, si s-a distrat impreuna cu ei si Lori Ciobotaru, co-antrenorul INNEI de la Vocea Romaniei Junior.

“Energia de la filmari a fost incredibila, s-au bucurat ca s-a reunit echipa, am trait totul la intensitate maxima si m-au impresionat a nu stiu cata oara, sunt foarte buni”, a mai spus artista.

Montajul acestui videoclip a fost facut de Mihai Codleanu de la Avanpost, de tinutele copiilor s-a ocupat RDStyling, de coafuri Adonis Enache, iar make-up Alina Ghita.

Sonia Apostol, Stefan Badea, Andrei Ciurez, Voicu Dumitras, Eva Margina Mileah, Astrid Muthu, Alexia Niculae, George Rotaru si Andreea Salavastru sunt The Kidz in town, cu atitudine cool, voci incredibile care incheie concursul ca o adevarata echipa lansand prima lor piesa.

“Inca o dovada ca INNA are un suflet maret: ne-a reunit si ne-a dat sansa sa lansam o piesa proprie, compusa si produsa de artisti internationali cu care si ea lucreaza”, a declarat Andrei, finalistul INNEI.

“Suntem fericiti si suntem mandri ca am avut ocazia sa filmam un videoclip cu INNA si Lori, ne-am simtit artisti adevarati”, au mai adaugat Andreea, George si Stefan.

Cel mai recent single al INNEI „Gimme Gimme” are peste 27 de milioane de vizualizari pe YouTube, este pe radio in Franta, Turcia, America Latina, Spania, Romania.