Implinirea a 20 de ani de la decesul Printesei Diana, onorata prin numeroase evenimente

Cu aceasta ocazie, organizatia The Diana Award va initia numeroase evenimente menite a comemora viata si activitatea caritabila a Printesei Diana.

Printre aceste evenimente se numara o gala internationala, o aplicatie de mobil, dar si instituirea unei sarbatori, National Kindness Day (Ziua Nationala a Bunatatii – n.red.).

Earl Spencer, fratele regretatei Printese, se va implica activ in organizarea acestor evenimente si va gazdui, la el acasa, expozitia „Walking in Her Shoes”. De asemenea, in luna iunie, el va fi gazda unei gale de strangere de fonduri in beneficiul organizatiei The Diana Award.

Nu se stie daca Printul William si Printul Harry se vor implica in organizarea acestor evenimente sau daca vor fi prezenti la acestea.

Foto: Instagram