Gwyneth Paltrow a publicat un ghid al sexului

Goop, site-ul pe care il detine Gwyneth Paltrow, a publicat zilele trecute un ghid despre sex, in care se vorbeste despre numeroase subiecte legate de viata intima din cuplu.

Poate cea mai surprinzatoare parte este un interviu explicit cu psihoanalistul Paul Joannides, in care se discuta despre sexul anal.

Articolul prezinta diverse aspecte ale sexului anal, de la experientele din filmele porno versus cele din viata reala, riscurile pe care le are pentru starea de sanatate si trucuri prin care sa transformi sexul anal intr-o experienta placuta.

“La inceput a fost socant, apoi a devenit parte din cultura, iar acum este un strandard modern in practicile din dormitor – sau cel putin asa se prezinta in media, de la filmele porno pana la HBO”, declarat Paul Joannides. “Insa realitatea nu consta in faptul ca toata lumea il practica. Daca te excita experienta sexului anal, trebuie sa stii ca nu esti singura”.

Ghidul despre sex publicat pe goop mai cuprinde articole despre etica din industria pornografica, sfaturi pentru educatia sexuala a adolescentilor, un ghid pentru sexul oral si, bineinteles, o selectie de accesorii sexuale si lenjerie intima, piese recomandate de Gwyneth Paltrow.

Foto: Arhiva Revistei ELLE