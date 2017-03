A fost confirmata relatia dintre Diane Kruger si Norman Reedus

Diane Kruger si Norman Reedus s-au cunoscut in 2015, cand au jucat impreuna in filmul “Sky”.

Actorul in varsta de 48 de ani si actrita de 40 de ani au fost surprinsi de paparazi E!News in New York in timp ce mergeau tinandu-se de mana, se imbratisau si se sarutau.

A post shared by Rickyl: 12•11•16 (@leedustrash) on Mar 22, 2017 at 1:51pm PDT

In urma cu cateva saptamani, Diane Kruger a fost vazuta in Barcelona, acolo unde Norman Reedus, starul din serialul “The Walking Dead”, se afla in turneu de promovare a celebrei productii de televiziune si pentru a participa la inaugurarea unei expozitii de fotografie.

Potrivit unor surse apropiate actritei, relatia dintre Diane Kruger si Norman Reedus dureaza de aproximativ un an, iar cei doi sperau sa isi tina relatia cat mai departe de ochii presei.

Diane Kruger s-a despartit in iulie 2016 de actorul Joshua Jackson, cu care a avut o relatie de 10 ani, iar unele surse spun ca motivul ar fi fost chiar Norman Reedus.

Citeste si:

Elizabeth Olsen are un nou iubit

Foto: Arhiva Revistei ELLE