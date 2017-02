Evan Rachel Wood, dezvaluiri despre bisexualitate si cele mai grele momente din viata ei

“Eram daramata,” a marturisit Evan Rachel Wood despre perioada din adolescenta, in care nu stia cum sa abordeze faptul ca este bisexuala.

Evan a tinut un discurs in cadrul Human Rights Campaign’s Visibility Award, in care a vorbit despre momentele dificile din viata ei.

“A existat o vreme, in ciuda a ceea ce ar fi parut la suprafata, cand frica ma cuprinsese asa de tare si ma simteam daramata si neiubita. Si nu credeam ca o sa mai apuc ziua de maine.”

Ea a mai explicat si cum a reusit sa treaca peste aceste momente grele si cine a ajutat-o cel mai mult: “Datorita vocilor pe care le-am ascultat, filmelor pe care le-am vazut, muzica pe care am ascultat-o, datorita unor cuvinte precum bisexual si datorita usilor pe care le-am deschis, sunt inca aici.”

Actrita a sugerat si ca au fost momente in care s-a gandit sa renunte la viata, dar se bucura ca nu a facut asta, iar acum este mamica unui baietel, in varsta de trei ani.

Wood nu a descoperit pana acum numele copilului pe care il are cu fostul sot, Jamie Bell. In prezent ea este logodita cu Zach Villa, colegul ei din trupa “Rebel and a Basketcase” .

Evan a dezvaluit in 2011 ca este bisexuala, in timpul unui interviu pentru revista Esquire. Acum, actrita se bucura ca poate impartasi experienta ei pentru a putea ajuta si pe altii in situatia ei. “Eu te vad, tu ma vezi. Nu sunt asa de diferiti. Prin acea conexiune, vindecarea incepe,” a mai spus ea.

Actrita poate fi vazuta anul acesta pe marile ecrane in pelicula „Viena And The Fantomes”, un film despre o trupa punk din anii ’80.

Citeste si:

Dakota Johnson vorbeste despre scenele de sex din Fifty Shades of Grey

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE