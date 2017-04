Ducesa de Cambridge, Printul William si Printul Harry au lansat o serie de filme

Printul William, Ducesa de Cambridge si Printul Harry si-au dedicat mult timp noului lor proiect caritabil care vizeaza sanatatea mintala. Campania lor, Heads Together, are scopul de a reduce stigmatul in privinta sanatatii mintale prin discutii in acest sens cu tineri, veterani si oameni ai strazii.

Saptamana aceasta, Heads Together a lansat o serie de filmulete, #oktosay, care infatiseaza cateva dintre acele conversatii dificile din viata fiecarei persoane.

In fiecare film, o persoana ii povesteste unui prieten sau unui confident despre o perioada dificila prin care a trecut.

In unul dintre ele, fotbalistul Rio Ferdinand, care si-a pierdut sotia bolnava de cancer la san, vorbeste cu agentul si prietenul sau despre cum s-a confruntat cu aceasta problema si despre cum a trebuit sa-si sustina familia cu toate ca era afectat de cele intamplate.

In alt filmulet, o femeie vorbeste cu mama sa despre cum a trait, timp de 10 ani, in depresie si anxietate.

In acest moment, 10 filmulete sunt disponibile pe canalul de YouTube al campaniei Heads Together, iar site-ul lor va pune la dispozitie mai multe informatii despre sanatatea mintala. Este o organizatie britanica, insa mesajul pe care il transmite are rolul de a capta atentia tuturor persoanelor, indiferent de locul in care traiesc.

Citeste si:

De ce Printul William si Ducesa Catherine nu se tin de mana in public

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE