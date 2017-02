Drake ii ureaza Rihannei „La multi ani!” la scena deschisa

Desi cei doi s-au despartit cu cateva luni in urma, iar el a inceput o noua relatie cu Jennifer Lopez, rapperul i-a urat Rihannei „La multi ani!” in timpul unui concert in orasul Dublin.

Un fan a surprins cu telefonul momentul in care Drake a facut urarea. „Este ziua cuiva special astazi. Cineva pentru care am un foarte mare respect si la care tin foarte mult.” a spuns acesta in timp ce multimea a inceput sa aplaude.

Acesta a continuat: „Asa ca, in loc de „La multi ani!”, ii vom face urarea astfel…”. Imediat dupa aceste cuvinte, a inceput melodia „Work”, celebra colaborare dintre cei doi.

Aceasta urare la scena deschisa nu ne surprinde, Drake obisnuindu-ne cu declaratiile si cu gesturile publice dedicate fostei iubite.

Nu numai ca acesta i-a cumparat un billboard inainte de a fi premiata la Video Music Awards anul trecut, dar a si intrat pe scena unde a invitat-o pe Rihanna impreuna cu premiul ei.

In discursul sau de la VMA, Drake a mai adaugat: „Sunt indragostit de ea de cand aveam 22 de ani. Este una dintre cele mai bune prietene. Toata viata am admirat-o, chiar daca este mai tanara decat mine. Este o legenda vin in industria noastra.”

