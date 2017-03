Dave Franco si Alison Brie s-au casatorit in secret

Dave Franco si Alison Brie s-au logodit in august 2015, dupa o relatie de 4 ani.

Desi stirea ca s-au casatorit a fost confirmata oficial, nu se cunosc detalii despre ceremonie, nici data, nici unde a avut loc.

Dave, in varsta de 31 de ani, si Alison, de 34 de ani, s-au cunoscut in 2011 in New Orleans, la o parada Mardi Gras.

„Casatoria nu a fost o prioritate pentru mine, cred pentru ca ma concentram mereu pe munca mea. Nu eram foarte sigura ca vad care este motivul pentru care as face acest pas”, declara actrita intr-un interviu acordat in luna februarie.

Actrita Alison Brie si-a schimbat insa parerea despre casatorie atunci cand l-a intalnit pe Dave Franco. „Am intalnit acea persoana de care sunt foarte indragostita si alaturi de care vreau sa imbatranesc”, a completat vedeta.

