Cum sa imbatranesti cu gratie – sfaturi de frumusete de la Sofia Vergara

Sofia Vergara, in varsta de 44 de ani, nu se teme sa vorbeasca despre faptul ca imbatraneste, si are si cateva sfaturi pentru femeile din lumea intreaga.

Intr-un interviu acordat recent revistei Self, Sofia Vergara a vorbit despre importanta sportului pentru a avea un corp armonios chiar si atunci cand inaintezi in varsta. Ea a marturisit si care este cel mai mare regret al sau cand vine vorba despre frumusete.

„Imbatranesc si stiu ca sportul este important si poti vedea acest aspect la femeile si barbatii care fac constant sport”, a subliniat actrita din serialul „Modern Family”.

Sofia Vergara vorbit si despre faptul ca isi schimba modul in care se antreneaza o data la 6 luni si ca, in acest moment, este pasionata de box.

Actrita a recunoscut ca, desi face mult sport si incearca sa fie atenta la alimentatie, nu poate sta departe de dulciuri. In bucataria ei se gasesc „multe fructe si legume, dar gatim si carne proaspata. Insa avem si inghetata si desert”.

In ceea ce priveste cel mai mare regret beauty al sau, Sofia a precizat ca are legatura cu produsele pentru protectie solara. „Am inceput sa folosesc produse cu factor de protectie inca de cand eram tanara, dar numai pe fata”, a subliniat Vergara. „Regret ca nu am stiu ca ar fi trebuit sa aplic protectie solara si pe gat si pe decolteu”.

Citeste si:

Sfaturile pe care Victoria Beckham le da tinerelor care isi fac operatii estetice

Foto: Arhiva Revistei ELLE