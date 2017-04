Cum arata fiul in varsta de 3 ani al actritei Halle Berry

Actrita in varsta de 50 de ani a declarat in numeroase randuri ca tine foarte mult la intimitatea celor doi copii ai sai si face tot posibilul sa ii tina departe de paparazzi si de fanii curiosi.

Actrita Halle Berry a postat pe Instagram o imagine in care apare Maceo, fiul ei in varsta de trei ani.

In adorabila imagine Maceo este surprins cu spatele, in timp ce se uita pe geam si fiind imbracat in pijamale.

When you find a pair of pj’s that rock your world. A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Apr 6, 2017 at 12:32pm PDT

“Cand gasesti o pereche de pijamale care iti schimba lumea”, se arata in textul postat de Halle Berry pe Instagram impreuna cu fotografia.

