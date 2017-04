Cum arata fiicele cuplului Nicole Kidman & Keith Urban

Din acest motiv Nicole Kidman si Keith Urban nu apar la evenimente impreuna cu cele doua fiice si nici nu posteaza imagini personale pe conturile de socializare.

Keith Urban a facut insa o exceptie zilele trecute, cand a postat pe contul sau de Instagram, o fotografie in care apar fetele sale, Faith, in varsta de 6 ani, si Sunday, in varsta de 8 ani.

Imaginea a fost postata cu ocazia decernarii Academy Of Country Music Awards si se poate vedea cum fetele ii ureaza succes tatalui sau, cu ajutorul unui afis.

“Cand fetele mele fac asta.. Am castigat deja!!”, se arata in textul care acompaniaza fotografia.

When my daughters do this……I’ve ALREADY WON!!!! – KU #ACMawards A post shared by Keith Urban (@keithurban) on Apr 2, 2017 at 1:58pm PDT

Din pacate insa, mesajul nu i-a adus noroc lui Keith Urban. El nu a castigat niciun premiu in cadrul evenimentului care a avut loc aseara.

Foto: Arhiva Revistei ELLE