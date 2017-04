Charlize Theron vorbeste despre cum se imparte intre cariera si copii

Charlize Theron a dezvaluit intr-un interviu recent ca nu lipseste niciodata mai mult de o saptamana de acasa deoarece vrea sa le ofere o educatie corespunzatoare celor doi copii pe care i-a adoptat.

Starul din filmul “The Fate Of The Furious” isi ia in serios indatoririle de mama, ea fiind mama adoptiva a doi copii, un baiat, Jackson, in varsta de 5 ani, si August, o fetita de un an.



“Incerc sa imi impart programul astfel incat sa nu lipsesc niciodata mai mult de sase sau sapte zile de acasa”, a marturisit actrita.

“Cand lucrez la un film, lucrurile se schimba. Impachetam si gasim scoli in apropiere astfel incat sa fim mereu o familie”, a completat ea.



“Ador faptul ca sunt in situatia in care copiii imi dicteaza cum este viata mea. Sunt ca un soldat caruia i se spune in ce directie sa mearga. Este grozav”, a mai declarat Charlize Theron.

Citeste si:

Vin Diesel vorbeste despre sarutul cu Charlize Theron

Foto: Arhiva Revistei ELLE