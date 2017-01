Ce s-a intamplat cu bijuteriile furate ale lui Kim Kardashian

Kim Kardashian a aflat ca nu va mai putea sa isi recupereze o parte din bunurile furate in timpul jafului din Paris.

Politia din Paris a confirmat ca unul din hoti, care a marturisit totul, a recunoascut ca unul dintre inele a fost topit, intrucat hotii credeau ca o sa fie prinsi daca vor incerca sa-l vanda.

Bijuteria in valoare de 1,6 milioane de dolari ar fi scazut in urma procesului de topire la o valoare de 26-30.000 dolari.



Celalalt inel furat, estimat la aproximativ 4 milioane de dolari, pare sa fie intact, dar politia sustine ca nu exista sanse foarte mari de a-l gasi. Se crede ca bijuteria a fost scoasa aproape imediat pe piata neagra din Belgia.

In luna octombrie a anului trecut, Kim Kardashian a fost victima unui jaf armat, in timp ce se afla in capitala Frantei pentru Saptamana Modei.

In timpul jafului armat, starul in varsta de 36 de ani a fost legata si amenintata cu arma, iar dupa ce le-a indicat hotilor locul in care se afla caseta cu bijuterii, acestia au legat-o cu catuse de plastic si i-au lipit banda adeziva la gura.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE