Castigatorii SAG Awards 2017: Lista completa

Castigatorii SAG Awards 2017 sunt:

CINEMA

Cea mai buna distributie dintr-un lung metraj: “Hidden Figures” (Foto dr.)

Cel mai bun actor intr-un rol principal: Denzel Washington, “Fences”

Cea mai buna actrita intr-un rol principal: Emma Stone, “La La Land”

Cel mai bun actor intr-un rol secundar: Mahershala Ali, “Moonlight”

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar: Viola Davis, “Fences”

TELEVIZIUNE

Cea mai buna distributie dintr-un serial drama: “Stranger Things” (Foto dr.)

Cea mai buna distributie dintr-un serial de comedie: “Orange is the New Black”

Cel mai bun actor intr-un serial – drama: John Lithgow, “The Crown”

Cea mai buna actrita intr-un serial – drama: Claire Foy, “The Crown”

Cel mai bun actor intr-un serial de comedie: William H. Macey, “Shameless”

Cea mai buna actrita intr-un serial de comedie: Julia Louis Dreyfus, “Veep”

Cel mai bun actor intr-o miniserie/ film de televiziune: Bryan Cranston, “All the Way”

Cea mai buna actrita intr-o miniserie sau film TV: Sarah Paulson, “The People vs. O.J. Simpson

Stunt Ensemble Honors

Cea mai buna echipa de cascadori intr-un lungmetraj: “Hacksaw Ridge”

Cea mai buna echipa de cascadori intr-un serial: “Game of Thrones”

Life Achievement Award: Lily Tomlin

