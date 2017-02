Castigatorii Premiilor BAFTA 2017 – lista completa

Acestia sunt castigatorii Premiilor BAFTA 2017:

Cel mai bun film

„La La Land“

Cel mai bun film britanic

„I, Daniel Blake”

Cel mai bun actor

Casey Affleck – „Manchester by the Sea”

Cea mai buna actrita

Emma Stone – „La La Land”

Cel mai bun actor in rol secundar

Dev Patel – „Lion”

Cea mai buna actrita in rol secundar

Viola Davis – „Fences”

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle – „La La Land”

Cel mai bun scenariu adaptat

„Lion“

Cel mai bun scenariu original

„Manchester by the Sea“

Cel mai bun film de animatie

„Kubo and the Two Strings“

Cel mai bun documentar

„13th“

Cel mai bun film strain

„Son of Saul“

Cea mai buna imagine

„La La Land “

Cele mai bune costume

„Jackie“

Cel mai bun montaj

„Hacksaw Ridge“

Cel mai bun machiaj si coafura

„Florence Foster Jenkins”

Cea mai buna muzica

„La La Land“

Cea mai buna scenografie

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

Cel mai bun sunet

„Arrival“

Cele mai bune efecte vizuale

„The Jungle Book”

Cel mai bun film britanic de scurtmetraj

„Home“

Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producator britanic

Babak Anvari (Writer/Director), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (Producers) – „Under the Shadow”

Premiul Rising Star

Tom Holland

Foto: PR