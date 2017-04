Care este mancarea preferata a Reginei Elisabeta

Darren McGrady, bucatarul casei regale, gateste de mai bine de 15 ani pentru Regina, si ne-a dezvaluit ca Maiestatea Sa nu mananca produse bogate in amidon, decat daca nu este in meniul unui eveniment national sau international. Aceasta prefera mese alcatuite din peste sau pui preparate pe grill, cu doua tipuri de legume.

Regina Elizabeta mai mananca si salate, precum si fructe proaspete. Regina prefera bananele, in special, si se pare ca are un mod specific de a le servi. Bucatarul McGrady a povestit ca Maiestatea Sa taie cele doua capete ale bananei, dupa care o taie pe lung si apoi, in felii subtiri si le serveste cu o furculita.

Unul din ingredientele pe care Regina Elizabeta nu le consuma este usturoiul, iar bucatarii acesteia stiu ca niciun preparat nu trebuie sa contina usturoi, sau prea multa ceapa.

“Nu servim nici friptura in sange, deoarece Reginei ii place carnea mai bine facuta,” declara bucatarul.

Chiar daca nu consuma amidon, Regina este un mare fan al prajiturilor din biscuite si ciocolata, ii place atat de mult, incat aceasta prajitura calatoreste mereu cu ea. Cum? Ei bine, daca Maiestatea Sa calatoreste la Castelul Windsor si raman ceva bucati din prajitura, un bucatar va calatori cu desertul acesteia.

Darren McGrady: “Aceasta prajitura e una din preferatele Reginei si o preparam din nou, si din nou, zilnic, pana cand este terminata. Regina va manca o felie in fiecare zi, pana ramane doar o bucatica. Atunci, Maiestatea Sa va astepta ca ultima portie sa-i fie trimisa in camera, deoarece ii face placere sa manance si ultima felie.”

In varsta de 90 de ani, Regina Elizabeta este intr-o forma grozava, iar totul se pare ca se datoreaza unui regim strict, fara paste si cartofi, bazat mai mult pe fructe proaspete si legume.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE