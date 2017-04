Caitlyn Jenner a facut o operatie de schimbare a sexului

Un pasaj din cartea de memorii a lui Caitlyn Jenner a dezvaluit public ca aceasta a dus la capat procesul de schimbare de sex, printr-o interventie chirurgicala, in ceea ce priveste zona genitala.

Procesul de tranzitie de la barbat la femeie a lui Caitlyn Jenner a inceput acum doi ani, cand acesta a facut public dorinta sa de a deveni femeie.



In urma operatiei, Caitlyn a declarat: “Operatia s-a incheiat cu succes, si nu numai ca ma simt minunat, dar ma simt libera.”

Totodata, intr-un interviu exclusiv, ea a declarat ca unul din motivele principale pentru care a scris cartea, este ca oamenii sa nu se mai concentreze atat pe zona sa genitala, ci pe alte lucruri.

“E timpul sa va opriti din a va uita acolo. Ati vrut sa stiti, si acum stiti. De aceea, este prima si ultima oara cand voi vorbi despre acest subiect,” adauga Caitlyn, in concordanta cu lucrarea sa de memorii.

Jenner a intervenit chirurgical si in ceea ce priveste sanii, dorind o marire, la fel ca si in legatura cu trasaturile sale faciale. Toate acestea s-au petrecut in 2015, pentru a obtine un aspect mai feminin.

Specialistii au declarat ca operatia de schimbare de sex este un proces indelungat si foarte complex. Procesul de vindecare dureaza intre patru si sase saptamani, iar pacientii trebuie sa stea internati timp de trei zile, dupa care vor trebuie sa evite orice activitate obositoare in urmatoarele doua saptamani.

Cartea sa de memorii se va intitula ‘The Secrets of my Life’ si a fost scrisa in colaborare cu Buzz Bissinger, autorul cartii ‘Friday Night Lights’. Aceasta va fi lansata pe 25 aprilie.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram