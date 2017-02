Brad Pitt e increzator ca va obtine custodia comuna a copiilor

In ultima vreme Brad Pitt a petrecut mai mult timp cu copiii, lucru care l-a determinat sa fie mai increzator in sansa lui de a obtine custodia comuna a copiilor.

Brad Pitt, in varsta de 53 de ani, spera ca judecatorii cazului sa ia in considerare dorinta lui de a obtine custodia celor 6 copii.

Recent, actorul a primit acordul de a-si vizita copiii in cadrul unor „vizite terapeutice”, sub supraveghere.

„Brad nu si-a dorit niciun moment ca sa ia copiii de langa Angelina, asa cum ea a incercat sa faca la inceput cu el. Avocatii lui Brad Pitt cred ca judecatorii nu vor aprecia campania negativa pe care Angelina a dus-o impotriva lui Brad”, a declarat o sursa apropiata lui Brad Pitt

Anul trecut, Angelina Jolie a depus actele prin care solicita sa primeasca doar ea custodia copiilor. Este vorba de Maddox, in varsta de 15 ani, Pax, de 13 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 10 ani, si cei doi gemeni in varsta de 8 ani, Knox si Vivienne.

Angelina Jolie si Brad Pitt au dat chiar si o declaratie comuna in urma cu cateva saptamani in care au precizat ca vor sa mentina detaliile despre divort departe de public. In plus, a fost dezvaluit faptul ca cei doi urmeaza terapii de cuplu.

Cea mai recenta veste despre cei doi actori a dat nastere la numeroase speculatii. Este vorba despre documentarul pe care il realizeaza britanicul Ian Halperin. Acesta sustine ca va dezvalui adevartul motiv care a dus la divortul Jolie – Pitt.

Angelina Jolie a anuntat in luna septembrie a anului trecut ca divorteaza de Brad Pitt, vestea venind ca un soc pentru fanii cuplului.

Foto: arhiva Revistei ELLE