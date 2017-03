Benedict Cumberbatch a devenit tata pentru a doua oara

Sophie Hunter, sotia actorului Benedict Cumberbatch, a adus pe lume un baietel intr-un spital din Londra, iar numele pe care cei doi l-au ales pentru noul nascut are o semnificatie deosebita.

Benedict Cumberbatch si Sophie Hunter au decis sa ii puna fiului lor numele Hal. Hal este porecla pe care Henry al V-lea a avut-o inainte de a deveni Rege.

Gestul lui Cumberbatch poate onora si prietenia pe care acesta o are cu un alt cunoscut actor britanic, Tom Hiddleston. Cumberbatch si Hiddleston au jucat impreuna in 2012 in serialul „The Hollow Crown”, in care Cumberbatch l-a interpretat pe Richard al III-lea, iar Hiddleston pe Hal.

Cei doi actori britanici sunt foarte buni prieteni inca din 2010, cand s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „War Horse”, regizata de Steven Spielberg.

Numele complet al noului nascut este Hal Auden Cumberbatch si mai are un frate, Christopher, care a venit pe lume in iunie 2015, la scurt timp dupa ce Sophie si Benedict s-au casatorit.

