Bella Hadid, intr-o ipostaza extrem de sexy alaturi de Kendall Jenner

Modelele Bella Hadid si Kendall Jenner apar intr-o fotografie foarte sexy postata pe Instagram de designer-ul casei Givechy, Riccardo Tisci.

Si mesajul care acompaniaza fotografia este destul de sexy: “A NIGHT OUT WITH MY SEXY BIRDS, HOT SANDWICH”.

Bella Hadid si Kendall Jenner se afla in aceasa perioada la Paris, unde participa la Saptamana Modei Haute Couture.

