Angelina Jolie mananca paianjeni si insecte impreuna cu copiii ei (VIDEO)

Angelina Jolie a fost in vizita in Cambodgia si s-a bucurat de tot ce ofera oamenii si cultura de acolo. Intr-un interviu pentru BBC, actrita in varsta de 41 de ani le-a aratat telespectatorilor, dar si copiilor ei cum se gatesc si mananca unele specii mai putin intalnite. Ea a folosit ca exemple niste paianjeni, greieri si scorpioni.

Au fost prezenti cei trei copii ai vedetei: Shiloh, de 10 ani, si gemenii Knox si Viviene de 8 ani.

Dupa ce au gatit, a sosit momentul degustarii iar primii care au gustat au fost cei mici. Intrebat de Angelina ce gust are mancarea, fiul de 8 ani, Knox, a povestit ca are gust de chipsuri uscate, chipsuri fara aroma.

Se pare ca a sta in preajma Angelinei este o aventura continua si un proces neincetat de cunoastere, caci vedeta pare sa se priceapa la orice.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE