Angelina Jolie, impreuna cu copiii la premiera noului ei film

Angelina Jolie a participat in weekend la lansarea celui mai recent film al ei, „First They Killed My Father”, eveniment care a avut loc in Siem Reap, Cambodgia.

Angelina nu a venit singura la premiera, i-a avut alaturi pe toti cei sase copii ai sai: Maddox, 15 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii Knox si Vivienne, in varsta de 8 ani.

In 2002, actrita l-a adoptat pe Maddox dintr-un orfelinat aflat la mica distanta de locul evenimentului.

Jolie s-a intanit si cu Regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, la resedinta acestuia din Siem Reap.

Angelina a regizat si a co-scris scenariul filmului „First They Killed My Father”, care spune povestea emotionanta a autoarei si activistei Loung Ung, care, in timpul regimului lui Khmer Rouge, in 1975, a fost unul dintre copiii soldat, nevoiti sa se implice in conflictele armate.

„Nu imi gasesc cuvintele pentru a exprima ce inseamna pentru mine faptul ca mi s-a incredintat sansa de a spune aceasta parte din istoria acestei tari”, a declarat Angelina la premiera.

„Filmul nu a fost facut pentru a spune ororile din trecut, ci pentru a sarbatori bunatatea si talentul oamenilor din Cambodgia”.

„Mai mult decat orice, acest film este felul meu de a spune multumesc Cambodgiei. Fara Cambodgia poate nu as fi devenit niciodata mama. O parte din inima mea este si va fi mereu in aceasta tara. Si o parte a acestei tari este mereu cu mine: Maddox”, a completat actrita.

Si doi dintre copiii actritei, Maddox si Shiloh, au urcat pe scena si au vorbit celor prezenti.

„Este o mare onoare sa prezint tuturor acest film si sa stau alaturi de mama mea si de familia mea, Si acum as vrea sa o prezint pe sora mea cea mica, Shiloh, deoarece are ceva sa spuna”, a declarat Maddox.

„Numele mey este Shiloh si iubesc Cambodgia”, a declarat pe scena fiica fostului cuplu Jolie-Pitt.

Foto: Arhiva Revistei ELLE