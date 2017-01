Amy Adams a primit o stea pe Hollywood Walk Of Fame

Amy Adams a parut foarte emotionata la ceremonie si in timpul discursului pe care l-a sustinut la eveniment a fost acompaniata de sotul ei, Darren Le Gallo, si fiica lor in varsta de 6 ani, Aviana.

Actrita a vorbit despre prima ei auditie pentru un rol intr-un film, pe 21 ianuarie 1999, despre intalnirea cu regizorul Steven Spielberg care i-a oferit un rol in pelicula „Catch Me If You Can” din 2002, si a multumit celor alaturi de care a avut ocazia sa lucreze de-a lungul anilor.

Alaturi de Adams au stat si colegul ei, Jeremy Renner, alaturi de care a jucat in doua filme pana acum – „Arrival” si „American Hustle”, dar si Denis Villeneuve, regizorul apreciatului film „Arrival”.

Villeneuve a avut numai cuvinte de lauda la adresa actritei, spunand despre ea ca „este de 10 ori mai inteligenta decat mine” si „un artist foarte important”.

Amy Adams a fost nominalizata de 5 ori la Premiile Oscar pentru rolurile sale din „Junebug” (2005), „Doubt” (2009), „The Fighter” (2011), „The Master” (2013), iar in 2014 a castigat premiul Oscar pentru interpretarea din „American Hustle”.

Steaua pe care actrita a primit-o pe Hollywood Walk Of Fame poarta numarul 2.598.

Foto: Hepta