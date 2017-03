Amanda Seyfried a devenit mama pentru prima data

Amanda Seyfried, in varsta de 30 de ani, si Thomas Sadoski, in varsta de 40 de ani, au devenit parintii unei fetite.

Amanda Seyfried si Thomas Sadoski s-au casatorit in urma cu cateva saptamani, ei preferand o ceremonie simpla, la care a participat si cainele actritei, Finn.

Cei doi s-au logodit in septembrie 2016, iar acum au devenit parinti. Thomas Sadoski a fost cel care a anuntat ca el si Amanda s-au casatorit, aratandu-si verigheta. Totodata, el a spus ca actrita este persoana pe care o iubeste, pe care o admira si o respecta cel mai mult, iar in cadrul altei emisiuni el a declarat ca este foarte incantat sa devina tata.



Amanda Seyfried si Thomas Sadoski s-au cunoscut in mai 2015, pe scena unui teatru din New York, insa si-au inceput povestea de dragoste pe platourile de filmare ale peliculei „The Last Word”, in martie anul acesta.

