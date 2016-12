Actrita Debbie Reynolds a murit la o zi dupa decesul fiicei sale, Carrie Fisher

Actrita Debbie Reynolds, in varsta de 84 de ani, a decedat dupa ce suferit un accident vascular cerebral.

Ea a fost transportata la spital dupa ce salvarea a fost chemata la locuinta fiului ei, Todd Fisher, unde acestia faceau pregatiri pentru inmormantarea lui Carrie Fisher.

Carrie Fisher, actrita cunoscuta in principal pentru rolul sau iconic din „Razboiul Stelelor”, a murit la varsta de 60 de ani in dimineata zilei de marti, 27 decembrie.

Debbie Reynolds este cunoscuta pentru rolurile din „Singin’ in the Rain”, „Tammy and the Bachelor” si „The Unsinkable Molly Brown”, pentru care a fost si nominalizata la Oscar.

Fiul regretatei actrite a vorbit cu E!News despre decesul mamei sale. “A plecat ca sa fie cu Carrie. Acestea au fost ultimele ei cuvinte. De fapt, ceea ce a zis a fost ca este foarte, foarte stresata.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE