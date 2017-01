Actrita Angelina Jolie face o schimbare importanta in cariera

Actrita Angelina Jolie va colabora cu celebrul brand de frumusete Guerlain. Ea va fi imaginea celui mai nou parfum lansat de casa Guerlain, numit Mon Guerlain.

Guerlain a anuntat pe contul de Instagram aceasta colaborare, precizand ca parfumul Mon Guerlain va fi lansat in luna martie.

Thierry Wasser, creatorul parfumului, a declarat intr-un comunicat oficial ca inspiratia pentru realizarea parfumului a venit din „notele unei femei”, mai exact din „alegerile, emotiile si visele care intruchipeaza feminitatea moderna”.

Guerlain Parfumeur, the French beauty brand since 1828, is honored to announce that Angelina Jolie is the icon of its new fragrance for women. #MonGuerlain O fotografie postată de Guerlain (@guerlain) pe 23 Ian 2017 la 08:07 PST

Nu este prima data cand actrita Angelina Jolie colaboreaza cu casa Guerlain. In 2015, cand a regizat filmul First They Killed My Father in Cambodia, actrita a beneficiat de sprijinul brand-ului.

Potrivit comunicatului dat de casa Guerlain, dragostea Angelinei Jolie pentru acest brand a inceput in copilarie, datorita mamei sale care folosea iconica pudra Guerlain.

Actrita va dona intreaga suma obtinuta in urma acestui contract in scopuri umanitare, lucru confirmat de catre reprezentantii Guerlain.

Citeste si:

Vedetele semneaza scrisoarea deschisa in sprijinul educatiei fetelor

Foto: Arhiva Revistei ELLE