Actorul Jesse Eisenberg a devenit tata pentru prima oara

Jesse Eisenberg, starul din filmul „The social Network” si sotia lui au fost vazuti la inceputul acestei saptamani, prin New York, foarte veseli si plini de bucurie de venirea pe lume a primului lor copil.

Cei doi au format un cuplu din 2002 pana in 2012 cand au hotarat sa ia o pauza. Insa, in cele din urma, s-au reintalnit inainte de a calatori la Londra unde el urma sa apara in show-ul „The Spoils”. Jesse a petrecut patru luni, ca voluntar, la un adapost in Bloomington, Indiana, unde mama lui Anna Strout era director executiv.

Ei nu au anuntat public faptul ca sunt din nou impreuna pana in momentul cand au fost fotografiati la un meci de baschet, chiar dupa Anul Nou.

E! News a dezvaluit in exclusivitate in octombrie 2016 ca cei doi urmeaza sa aiba un copil.

In ciuda faptului ca si-au tinut relatia departe de ochii curiosilor, Jesse a marturisit faptul ca Anna este singura femeie din lume care conteaza pentru el.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Arhiva Revistei ELLE