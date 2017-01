Cele mai neinspirate tinute pe covorul rosu de la SAG Awards 2017

Covorul rosu de la SAG Awards a fost la fel de populat ca intotdeauna, pentru ca actorilor de la Hollywood le place la nebunie sa isi dea premii intre ei!

Evident, pentru ca evenimentul a avut loc chiar in prima zi a protestelor impotriva #muslimban, noua regula a instaurata de presedintele Trump care impiedica cetatenii mai multor tari orientale sa intre in Statele Unite ale Americii, actorii au ajuns pe covorul rosu pusi pe treaba, cu declaratiile politice la ei si gata sa faca opozitie deciziilor presedintelui in fata intregii lumi.

Discursurile au fost inaltatoare, rezistenta – puternica! Iar unii, precum Kerry Washington, si-au accesorizat si tinutele cu piese simbolice care faceau apel la rezistenta si solidaritate. Dar, pentru ca un covor rosu ramane, orice ar fi, un covor rosu, ne-am luat libertatea sa le judecam tinutele, si nu intentiile politice.

Cu ce am ramas? Ei bine, cu ideea ca Sofia Vergara se afla in incurcatura daca nu poarta clasicele sale rochii-sirena in culori vii! Sau cu senzatia ca am vazut mult prea multe rochii care au transparente plasate in felurite locuri – aviz amatoarelor, precum Kate Hudson, Ariel Winter sau Taraji P. Henson! Inca o concluzie? O rochie Cavalli nu te scuteste de greseli – Kerry Washington si Emily Blunt pot sa spuna multe despre asta.

Desi trebuie sa marturisim ca, dintre cele doua, Emily Blunt iese castigatoare, fie si pentru ca rareori vedem o tinuta boema dintr-un soi de macrameu pe un covor rosu! Cineva trebuie sa indrazneasca, in cele din urma poate sa ii si reuseasca!

Iar cele mai neinspirate tinute au, poate nu intamplator, aceeasi culoare – grena; si sunt purtate de doua dintre actritele din serialul „Orange is the new black” – Taryn Manning si Taylor Schilling. Dar asteptam sa ne spuneti si voi care sunt tinutele pe care le-ati apreciat mai putin.

Citeste si:

Cele mai inspirate tinute de pe covorul rosu de la SAG Awards 2017

Foto: Image.net, PR