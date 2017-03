Beyonce si Blue Ivy, in tinute asortate la premiera filmului Beauty and the Beast

Insarcinata cu gemeni, Beyonce a fost prezenta la premiera filmului „Beauty and the Beast”, impreuna cu sotul ei, Jay-Z, si fiica lor in varsta de 5 ani, Blue Ivy.

Se pare ca Bue Ivy a mostenit pasiunea pentru moda si tinute extravagante si costistitoare a mamei sale. Rochia pe care o poarta Blue Ivy este versiunea pentru copii a unei tinute din colectia Gucci toamna iarna 2016/2017, rochie care costa.. 26.000 de dolari!

Si Beyonce, si Jay-Z au purtat tinute Gucci pentru acest eveniment si trebuie sa recunoastem ca Beyonce arata minunat!

Foto: beyonce.com