Sia doneaza pentru ACLU si ii indeamna si pe ceilalti sa o faca

Cantareata Sia doneaza pentru ACLU 100.000 de dolari, ea indemnand pe Twitter si alte persoane sa faca acest lucru, dovedind ca vedetele se pot implica in lupta impotriva nedreptatilor si in alte moduri, nu doar prin discursuri.

Sia nu este singura care a donat Uniunii Americane pentru Libertati Legislative, demersului ei alaturandu-se si Grimes si actorul Zach Braff.

help our queer & immigrant friends. send me your donation receipts for the @aclu & I will match up to $100K https://t.co/P9zVRH0WH0 #RESIST

— sia (@Sia) January 28, 2017