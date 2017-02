Shakira: 7 videoclipuri care ne-au placut de-a lungul anilor!

Pentru ca astazi, 2 februarie, este ziua talentatei Shakira, o onoram prin a asculta, inca o data, 7 melodii iconice de-ale sale (nu ca ne-ar parea rau)! Shakira s-a nascut in Columbia, pe 2 februarie 1977. Shakira are doi copii impreuna cu partenerul sau, Gerard Pique, a carui zi de nastere este tot astazi!

Urmareste si tu 7 videoclipuri ale Shakirei, pe care sigur le cunosti si le-ai fredonat la un moment dat!

Whenever, Wherever

Videoclipul iconic al Shakirei – nu ai cum sa nu il stii!

Las de la Intuición

Hips Don’t Lie

Iti vine sa crezi ca au trecut 10 ani de cand Shakira a lansat aceasta piesa? Nici noua.

Empire

Shakira a purtat o creatie Maria Lucia Hohan in acest videoclip!

Can’t Remember to Forget You

Un videoclip absolut incediar, care a provocat multe reactii la vremea aceea! Piesa „Can’t Remember to Forget You” este cantata de Shakira si Rihanna, impreuna.

Addicted to You

Gypsy

In videoclipul piesei „Gypsy”, Shakira a jucat alaturi de partenerul sau de la momentul respectiv, nimeni altul decat Rafael Nadal.

Foto: Instagram