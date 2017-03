Serialul care o arata pe cunoscuta actrita Sarah Jessica Parker in aventurile ei, in New York, are ca inceput bine-cunoscuta scena cand ea poarta o fusta din tulle si este stropita de autobuzul pe care se afla afisul cu ea, insa Sex and the City ar fi putut avea un alt intro.

Pentru necunoscatori, personajul lui Parker, Carrie, este o jurnalista de succes ce scrie despre sex si relatii. Articolele ei sunt publicate in New York Observer, unul din cele mai mari ziare ale Statelor Unite.

Serialul creat de HBO, a avut doua optiuni in ceea ce priveste scena iconica din intro. Surse confirma ca cea de-a doua tinuta consta intr-o rochie albastra, in stilul anilor ’50, un element clasic si plin de atitudine. De asemenea, in loc sa fie stropita de autobuz, Carrie se impiedica atunci cand isi vede afisul, insa continua sa mearga cu incredere in sine, la fel cum ne obisnuieste pe parcursul serialului.

“Noi am ales doua tinute. Una din fusta tutu, si una cand Sarah Jessica poarta o rochie albastra, care nu e stropita. Ea se impiedica in momentul in care vede afisul publicitar,” a declarat creatorul tv show-ului Darren Star. “In capul meu, scena era in concordanta cu unul din show-urile momentului, The Dick Van Dyke show, dar nu am folosit-o, pana la urma. E in arhive.”

Directorul de costume, Patricia Field, a declarat ca a gasit fusta tutu intr-un showroom, la pretul de 5$. Ea a creat alte patru versiuni ale fustei. Patricia a spus ca atat ea, cat si Sarah Jessica erau in favoarea fustei, insa regizorul Darren a vrut sa vada si alte tinute.

In cele din urma, Darren Star a afirmat: “A fost alegerea perfecta, deoarece, de-a lungul serialul, Carrie e ca si cum traieste in New York in pasi de dans.”

Fusta din tulle nu a aparut in niciun episod al serialului, dar ne-am bucurat de aparitia acesteia in primul film Sex and the City.

