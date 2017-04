Serialul „Friends” va fi transformat in musical

Desi probabil sperai la o reuniune a actorilor din faimosul serial, acest lucru nu se va intampla, insa „Friends” va fi transformat in musical, in New York.

Adaptarea nu va avea loc pe Broadway, asa cum ai fi crezut, ci la teatrul Triad, in New York. Cei care se ocupa de aceasta reinterpretare sunt compozitorii Bob si Tobly McSmith, cei care au creat si alte parodii precum „90210! The Musical”, „Full House! The Musical!”.

Desi va avea premiera abia in toamna, biletele vor putea fi achizitionate incepand din luna iunie.