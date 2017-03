Semnificatia reala a melodiei „You’re Beautiful” a lui James Blunt te-ar putea surprinde

Este imposibil sa nu stii melodia „You’re Beautiful” a lui James Blunt, o balada de iubire auzita chiar si acum la radio. Se pare ca de la lansarea ei si pana acum, cantaretul s-a saturat ca oamenii sa considere aceasta piesa o declaratie de dragoste si chiar sa o aleaga ca melodia primului dans la nunta, asa ca a decis sa vorbeasca despre semnificatia reala a acesteia.

In mod cu adevarat surprinzator, „You’re Beautiful” nu este o piesa romantica, ci oarecum ciudata, sau cel putin asa o vei considera dupa ce vei afla la ce s-a gandit James Blunt.

Intr-un interviu recent pentru Huffington Post, Blunt a declarat ca nu este deloc o persoana romantica, iar melodia nu este deloc asa cum au interpretat-o toti, adica o declaratie superba de dragoste. In plus, el a adaugat ca melodia este despre un barbat care a consumat droguri si urmareste in metrou iubita altcuiva, el meritand sa fie inchis pentru gestul sau.

Citeste si:

John Mayer recunoaste ca noua lui piesa este despre Katy Perry

Stim, aceasta marturisire a lui James Blunt este socanta, mai ales ca poate timp de atatia ani te-ai gandit ca este cea mai romantica melodie. Totodata, priveste partea buna a lucrurilor: daca planuiai sa folosesti aceasta melodie la nunta ta, ai aflat la timp si o poti schimba.

Foto: Instagram