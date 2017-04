Selena Gomez & The Weeknd – cel mai bine imbracat cuplu de la Coachella!

Selena Gomez & The Weeknd formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri la ora actuala – inca de cand au inceput sa fie impreuna, au fost urmariti peste tot de presa si publicatii.

In toate imaginile care au aparut pana acum cu cei doi, Selena Gomez si The Weeknd par foarte indragostiti.

Pana in acest weekend, niciunul dintre ei nu postase vreo imagine, pe vreunul dintre conturile lor de social media, care sa dea de inteles intr-un mod foarte direct faptul ca cei doi sunt impreuna. Ei bine, acum nu mai este cazul sa se indoim de relatia lor nici macar vreun pic, pentru ca, pe contul de Instagram al Selenei Gomez (cel mai urmarit din lume), a aparut primul selfie cu cei doi!

Fiind atat de indragostiti, nu e de mirare ca Selena si The Weeknd isi coordoneaza pana si tinutele pe care le poarta atunci cand sunt impreuna! Iar la festivalul Coachella, care a avut loc in acest weekend, cei doi au fost surpinsi de catre paparazzi, dar si de catre alti participanti la festival, in ipostaze care demonsteaza exact acest lucru – ca au fost cel mai bine imbracat cuplu de la Coachella!

Foto: Instagram