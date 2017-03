Selena Gomez – despre comentariile care o fac sa-si stearga Instagram-ul din telefon o data pe saptamana

Iar faptul ca aplicatia este sau nu instalata pe telefonul ei depinde de zi, le spune ea celor de la the New York Times intr-un interviu pentru a promova Thirteen Reasons Why.

Se pare ca aceasta nu poate suporta comentariile rautacioase ale celor care ii viziteaza profilul. „Cateodata nu le poti ignora. Imi sterg aplicatia din telefon cel putin o data pe saptamana,”a spus ea cu un zambet rigid. „Esti fixat pe cele negative. Nu sunt comentarii de genul „esti urata”. Este ca si cum ar vrea sa-ti distruga sufletul. Imagineaza-ti toate nesigurantele pe care deja le ai, apoi citesti paragrafe in care sunt indicate toate lucrurile urate despre tine – chiar daca este vorba doar de cele fizice.”

Cand era mai mica, totul era diferit; viata era mai vesela datorita absentei retelelor de socializare. „Cand jucam in Magicienii din Waverly Place, chiar nu aveam retele de socializare. Twitter doar ce aparuse. Apoi, cand am mai crescut, am vazut cum s-au dezvoltat de la zero la o suta…”

Selena Gomez a declarat aceasta luna intr-un alt interviu ca nici macar nu detine parola contului ei de Instagram. „Din momentul in care am devenit cea mai urmarita persoana de pe Instagram, m-am panicat,”a explicat ea. „Incepuse sa ma consume. Ma trezeam si mergeam la culcare facand lucrul asta. Eram dependenta si vedeam lucruri pe care nu voiam sa le vad, ca si cum mi-ar fi aratat lucruri de care nu voiam sa-mi pese. Mereu ajungeam sa ma simt oribil cand ma uitam pe Instagram. Acesta este si motivul pentru care sunt sub radar, urmarindu-l putin”.

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE