Selena Gomez ar putea lansa o linie de bijuterii, ea transformandu-si deja numele in marca inregistrata.

Actrita si cantareata a depus deja actele in acest sens, ceea ce inseamna ca astfel va impiedica oamenii sa ii foloseasca numele in aparitii TV sau filme, sau sa lanseze orice folosind numele ei. Jurnalistii spun ca acest lucru ar putea insemna si aparitia unei linii de bijuterii, care ii va purta numele.

Site-ul TMZ a postat o declaratie care spunea: “Selena a depus documentele legale, cerand dreptul de a fabrica bijuterii.”

Citeste si:

Selena Gomez face noi dezvaluiri despre viata personala

Anul acesta se anunta unul destul de ocupat pentru ea, in prezent Selena lucrand deja la crearea unei colectii pentru Coach, inregistrand noi melodii, si fiind si producatorul executiv pentru show-ul de pe Netflix, Thirteen Reasons Why.

In plus, in acest weekend, au aparut si speculatiile cum ca tanara de doar 24 de ani va avea o colaborare pentru o linie de cosmetice cu renumitul makeup artist Pat McGrath.

Inca nu a fost nimic confirmat in mod public, asa ca putem doar sa asteptam fim surprinsi de creatiile vedetei.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE