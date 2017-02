Se muta sau nu Melania Trump la Casa Alba?

Au trecut aproape 2 saptamani de la investirea lui Donald Trump in functia de Presedinte al Americii. In timp ce declaratiile si deciziile controversate ale acestuia tin primele pagini ale ziarelor, multi se intreaba unde este Melania Trump si cum intentioneaza sa isi indeplineasca atributiile de Prima Doamna.

Inca din noiembrie, Donald Trump anunta ca sotia sa si fiul lor, Barron Trump, isi vor amana mutarea la Casa Alba pana cand Barron va termina anul scolar si il vor vizita numai in weekend.

Insa, potrivit celor mai recente informatii, Prima Doamna si Barron vor ramane permanent in New York si nu mai iau in considerare o mutare la Washington.

„Vor reevalua situatia cand se termina anul scolar pentru a vedea daca este oportun ca Melania si Barron sa se mute la Washington”, a declarat o sursa apropiata cuplului Trump. „Vor face ceea ce este mai bine pentru Barron”.

Chiar daca acest lucru ar putea insemna ca Melania sa nu isi poata indeplini toate atributiile de Prima Doamna, decizia este una usor de inteles. Barron, in varsta de 10 ani, a fost deja tinta unor atacuri personale pe internet.

Este pentru prima data in istoria Americii cand Prima Doamna nu ar locui impreuna cu sotul ei la Casa Alba, insa, conform unui interviu recent, acest lucru nu il deranjeaza deloc pe Donald Trump.

Intrebat daca se simte singur fara Melania si Barron alaturi de el, Trump a declarat ca „Nu, deoarece muncesc mai mult. Si asta este ok”.

Foto: Hepta