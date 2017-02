Scarlett Johansson si Donatella Versace, premiate pentru activism la Gala amFAR

Scarlett Johansson si Donatella Versace au tinut discursuri emotionante in fata audientei adunate la Gala amFAR, la Cipriani Wall Street din New York, pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva HIV/SIDA.

Evenimentul a inclus o licitatie, dar si performance-uri de la invitati, iar la el au participat o multime de celebritati din lumea filmului si a modei. Desi gala trebuia sa fie gazduita de Lena Dunham, aceasta a fost inlocuita in ultima clipa de Iman, care nu a pierdut ocazia sa o ironizeze pe Dunham: “Dupa cum poate ca ati observat, nu sunt Lena Dunham. Stiu ca este greu sa ne deosebiti. Am jucat in Girls, dar nu m-ati vazut pentru ca jucam o persoana alba”, a spus Iman, referindu-se la faptul ca serialul Lenei a evitat in repetate randuri sa prezinte persoane african-americane. Dincolo de glumele de rigoare, evenimentul a continuat intr-un ton firesc, cu discursuri militante din partea invitatilor si a premiantilor.

Donatella Versace a primit un premiu pentru implicarea ei in lupta impotriva HIV/SIDA. “Am facut cale lunga in batalia impotriva SIDA dar, ca femei, nu putem opri lupta. Ca femei, trebuie sa facem mai mult. Ca femei, ne-am nascut sa fim curajoase”, a spus Donatella Versace, una dintre sarbatoritele serii.

Celalalt discurs emotionant al serii a fost cel al lui Scarlett Johansson, cea care a primit un premiu din partea lui Mark Ruffalo, colegul ei din pelicula “The Avengers”. Ruffalo a laudat activismul actritei, spunand: “Probabil ca nu este o surpriza pentru nimeni faptul ca traim vremuri complicate. Dar daca sunt tineri undeva care isi cauta modele, atunci pot sa se uite cu siguranta la Scarlett Johansson.”

Odata ajunsa in fata multimii prezente la eveniment, Johansson a povestit despre experienta mamei sale cu HIV/SIDA (aceasta avand un prieten afectat de boala, care a murit in 1993).

Apoi, actrita, care a aparut pentru prima oara in public de la separarea de Romain Dauriac, a facut declaratii despre noul sau statut de mama singura: “Nu cred ca stiu totul despre parenting, sau ca stiu mai mult decat altii. Sa fii o mama care munceste este o provocare incredibila si e si un dar in acelasi timp. Cred ca intotdeauna simti un pic de vina. Daca esti la munca, ti se pare ca ratezi momente speciale cu copilul tau. Daca esti cu copilul, simti ca nu depui suficient efort la munca. E vorba despre echilibru. Si admir enorm toate mamele care muncesc. Eu de-abia reusesc sa ma descurc.”

Johansson a venit la eveniment impreuna cu mama ei, pe care nu a ezitat sa o laude: “Nu ne-a ascuns niciodata ceea ce se petrecea in lume. Tot timpul ne-a facut constienti, mai ales din punct de vedere social. Intotdeauna ne-a incurajat sa fim activi din punct de vedere politic si social.”

