In cadrul unui interviu acordat unei reviste pentru barbati, Scarlett Johansson face declaratii despre relatii si monogamie. Se pare ca interviul ar fi fost realizat inainte de anuntul despartirii de Romain Dauriac, insa nici atunci actrita nu s-a ferit sa spuna lucruri surprinzatoare.

Dupa parerea ei, monogamia nu este un lucru natural, insa Scarlett spune ca nu si-a inselat sotul: „Cred ca ideea casatoriei este foarte romantica; este o idee frumoasa si practicarea ei poate fi un lucru frumos. Nu cred ca este natural sa fii o persoana monogama. Probabil voi fi judecata pentru asta, insa cred ca este vorba de munca. Este multa munca. Si faptul ca trebuie sa fie atat de mult efort pentru atat de multi oameni dovedeste ca nu este un lucru natural. Este ceva pentru care am mult respect si la care am participat, dar cred ca este impotriva instinctului.”

Actrita in varsta de 32 se afla in proces de divort, insa nu este prima data cand trece printr-o astfel de experienta. Ea a mai fost casatorita si cu Ryan Reynolds, cel care formeaza in prezent un cuplu alaturi de Blake Lively.

