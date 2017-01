Scandalul Monica Lewinsky, subiectul unui nou sezon „American Crime Story”

“American Crime Story” este o mini-serie TV care prezinta povestea adevarata a unui criminal sau a unui eveniment care a ajuns in media, captivand atentia publicului. Dupa “The People v OJ Simpson”, scandalul Monica Lewinsky va fi subiectul unui nou sezon.

Pentru acesta realizatorii se vor baza pe cartea “A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President “, scrisa de Jeffrey Toobin. El este si autorul cartii dupa care a fost realizat primul sezon.

In aceasta mini-serie va fi prezentata aventura lui Bill Clinton si urmarile acesteia in viata politica a presedintelui si, se pare ca producatorii deja se intalnesc cu potentiale actrite care vor juca rolul Monicai Lewinsky si al Lindei Tripp, cea care a deconspirat aventura.

Acesta ar putea fi cel de-al patrulea sezon al serialui, inainte fiind programata povestea asasinarii lui Gianni Versace.

