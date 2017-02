Scandalul David Beckham, UNICEF si emailurile date publicitatii

Vineri, ziarul britanic The Sun a publicat mai multe emailuri ce se presupune ca au fost trimise in 2013 intre David Beckham si prietenul si purtatorul sau de cuvant, Simon Oliveira.

In aceste emailuri, cei doi au discutat despre ce ar putea face pentru ca David Beckham sa fie innobilat de Regina Marii Britanii.

Mai mult, fotbalistul, care a fost decorat in 2003 cu OBE – Order of the British Empire – , s-a aratat revoltat de faptul ca artista Katherine Jenkins a primit aceeasi decoratie, folosind expresia “a f—— joke”.

Tot cuvinte jignitoare ar fi folosit David Beckham si la adresa comisiei care decide cine primeste aceste onoruri. „Sa fiu sincer, este dezonorant si daca as fi fost american as fi primit ceva de acest gen in urma cu 10 ani”, ar fi scris David Beckham.

Simon Oliveira a fost cel care ii sugera lui Beckham sa se implice mai mult in acte de caritate.

In afara de aceste declaratii, in schimbul de emailuri se mai arata ca Beckham ar fi fost retincent la a dona din banii sai organizatiilor caritabile. Mai mult, se arata ca Oliveira il sfatuia sa nu posteze pe social media anumite fotografii, precum una cu laptopul sau placat cu aur, deoarece ii poate ruina reputatia de „om al poporului”.

Beckham ar fi reactionat impulsiv si atunci cand Oliveira i-ar fi sugerat sa doneze 1 milion de dolari in cadrul unei cine UNICEF din Shanghai. „Nu vreau sa dau din banii mei pentru aceasta cauza”, ar fi scris fotbalistul.

Potrivit emailurilor, Beckham ar fi cerut 6.685 lire sterline de la UNICEF pentru un bilet de avion la business class pentru a participa la un eveniment in Asia, dar nu a mai fost nevoie deorece sponsorii lui i-ar fi pus la dispozitie un avion privat.

Reactia lui David Beckham nu s-a lasat mult asteptata.

„Povestea are la baza un material scos din context din emailuri private sparte si modificate si ofera intentionat o imagine falsa”, se arata in declaratia oficiala data de Beckham.

„David si UNICEF au, de peste 15 ani, un parteneriat puternic in sprijinul copiilor. Fundatia David Beckham 7 Fund a ajutat la strangerea a milioane de lire sterline si a ajutat milioane de copii vulnerabili din intreaga lume.”

David Beckham este Ambasador al Bunavointei UNICEF inca din 2005.

Si UNICEF a dat publicitatii o declaratie in care apara parteneriatul cu David Beckham.

„David Beckham si-a daruit genros din timp, energie si suport pentru a ajuta la strangerea de fonduri pentru munca pe care UNICEF o depune in ajutorul copiilor. Chiar David a donat sume substantiale.”

Organizatia a mai precizat ca David Beckham a luat parte la o calatorie UNICEF in iunie 2016 in Africa pentru a vizita copiii care au HIV si care primesc ajutor din partea UNICEF.

Foto: Arhiva Revistei ELLE