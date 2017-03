Ryan Gosling are o explicatie pentru reactia sa de la Premiile Oscar

Cu siguranta iti amintesti momentul in care castigatorul premiului pentru Cel mai bun film a fost incurcat, iar „Moonlight” a fost anuntat drept adevaratul castigator cand pe scena erau deja cei din echipa „La La Land”. Intreaga situatie a fost stanjenitoare, insa unul dintre actori a parut destul de amuzat. Dupa aproape o luna de la Premiile Oscar, Ryan Gosling are o explicatie pentru reactia sa.

„Ce se intampla de fapt, era oricum ireal, ma uitam la oamenii care incepeau sa se panicheze in multime si erau baieti care veneau cu casti si am simtit ca cineva a fost ranit. Am crezut ca era o situatie medicala si ma gandeam la cel mai rau scenariu in mintea mea. Apoi am auzit ‘Oh, Moonlight a castigat’ si am fost atat de usurat, incat am inceput sa rad. De fapt, cu adevarat eram si bucuros pentru ca a castigat Moonlight, il stiu pe regizor… am lucrat cu ei inainte. Este un film uimitor, facut pentru un milion de dolari si o reusita incredibila si sunt atat de fericit pentru ei, ca au fost recunoscuti.”

Avand in vedere ca Ryan Gosling era pur si simplu usurat ca nu s-a intamplat nimic mai grav (exista oare ceva mai stanjenitor decat incurcarea rezultatelor la cele mai prestigioase premii?), nu putem decat sa-l apreciem si mai mult.

Desi ceilalti actori si membri ai echipei au parut foarte socati, el si Emma Stone au avut doar cuvinte de lauda la adresa filmului „Moonlight”, cu toate ca actrita a recunoscut ca s-a bucurat cand a auzit initial ca „La La Land” este marele castigator.

