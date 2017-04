Rupert Sanders, declaratii despre aventura cu Kristen Stewart

In iulie 2012 regizorul si actrita au fost surprinsi in timp ce se sarutau, desi amandoi erau implicati in alte relatii. Dupa 5 ani de la acest incident, Rupert Sanders face declaratii despre aventura cu Kristen Stewart, numind acele momente drept clipe lipsite de ratiune.

Fapta lor a dus la distrugerea ambelor relatii, Liberty Ross, sotia lui Sanders, a cerut divortul la scurt timp, desi atat regizorul, cat si Kristen Stewart si-au cerut public iertare pentru fapta lor. Totodata, desi Robert Pattinson, cel cu care Kristen avea o relatie de 4 ani, a iertat-o pe actrita, cei doi tot s-au despartit dupa cateva luni.

Acum, desi acest scandal a fost uitat sau cel putin inlocuit cu alte incidente ale vedetelor, Rupert Sanders a fost intrebat ce a invatat despre acea perioada in timp ce isi promoveaza noul film, „Ghost in the Shell”. El a declarat ca niciodata nu stii ce urmeaza in viata si pur si simplu trebuie sa continui sa faci ceea ce crezi ca este cel mai bine: „Toata lumea face greseli. Sunt sortit sa fac mai multe greseli si nu m-as astepta ca viata mea sa fie interesanta daca nu le-as face.”

Totodata, el a spus ca nu ii este teama ca scandalul i-ar putea afecta cariera, deoarece daca oamenii ar fi exclusi din industrie din cauza unor scapari de moment, nimeni nu ar mai face arta.

